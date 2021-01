Coronavirus, record di contagi per il Portogallo che va verso la saturazione delle terapie intensive nel giorno del lockdownd (Di sabato 16 gennaio 2021) Allarme rosso per il sistema sanitario portoghese che si avvicina al collasso. Lo si vede dai dati sull’occupazione delle unità di terapia intensiva, nel giorno in cui il Portogallo ha registrato il record di contagi e vittime in 24 ore. Secondo i dati del ministero della Salute riportati dal Guardian, gli ospedali portoghesi possono ospitare un massimo di 672 pazienti Covid in terapia intensiva e al momento ci sono 638 persone in rianimazione, con davanti le previsioni di un notevole incremento dei ricoveri nei prossimi giorni. Il Portogallo, appena rientrato in lockdown, sabato 16 gennaio ha registrato quasi 11mila nuovi contagi e 166 morti in 24 ore. In totale i contagiati sono 540mila (su 10 milioni di abitanti) e le vittime sono salite a 8.709 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Allarme rosso per il sistema sanitario portoghese che si avvicina al collasso. Lo si vede dai dati sull’occupazioneunità di terapia intensiva, nelin cui ilha registrato ildie vittime in 24 ore. Secondo i dati del ministero della Salute riportati dal Guardian, gli ospedali portoghesi possono ospitare un massimo di 672 pazienti Covid in terapia intensiva e al momento ci sono 638 persone in rianimazione, con davanti le previsioni di un notevole incremento dei ricoveri nei prossimi giorni. Il, appena rientrato in lockdown, sabato 16 gennaio ha registrato quasi 11mila nuovie 166 morti in 24 ore. In totale iati sono 540mila (su 10 milioni di abitanti) e le vittime sono salite a 8.709 ...

Oggi, tragico record di vittime tedesche ... scorsi dagli scienziati britannici sui rischi legati a un'ulteriore variante più aggressiva del Covid-19 individuata di recente in Brasile dopo quella ...

Con il tempo record di 5 giorni, la Cina ha terminato oggi la costruzione di un ospedale da 1.500 stanze destinato ai pazienti affetti da Covid-19 per combattere un'ondata di infezioni in ...

