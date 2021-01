Coronavirus, record di contagi in Portogallo: sistema sanitario vicino al collasso (Di sabato 16 gennaio 2021) Il sistema sanitario in Portogallo ad un passo dal collasso.Situazione critica in Portogallo che, come mostrano i dati delle unità di terapia intensiva, ha registrato il record di contagi e vittime nelle 24 ore. Gli ospedali portoghesi, infatti, secondo i dati del ministero della Salute riportati dal "Guardian", possono ospitare un massimo di 672 pazienti Covid in terapia intensiva.Un numero già superato dal Paese, che attualmente conta 638 persone in rianimazione, e che - secondo l'associazione portoghese degli amministratori ospedalieri - potrebbe ulteriormente aumentare nella prossima settimana. Gli ospedali locali, come riporta l'"Ansa", prima della pandemia avevano il numero più basso di letti di terapia intensiva ogni 100.000 abitanti in Europa. Appena rientrato ... Leggi su mediagol (Di sabato 16 gennaio 2021) Ilinad un passo dal.Situazione critica inche, come mostrano i dati delle unità di terapia intensiva, ha registrato ildie vittime nelle 24 ore. Gli ospedali portoghesi, infatti, secondo i dati del ministero della Salute riportati dal "Guardian", possono ospitare un massimo di 672 pazienti Covid in terapia intensiva.Un numero già superato dal Paese, che attualmente conta 638 persone in rianimazione, e che - secondo l'associazione portoghese degli amministratori ospedalieri - potrebbe ulteriormente aumentare nella prossima settimana. Gli ospedali locali, come riporta l'"Ansa", prima della pandemia avevano il numero più basso di letti di terapia intensiva ogni 100.000 abitanti in Europa. Appena rientrato ...

India today successfully began the world's biggest Covid-19 vaccination drive, inoculating 191,181 people with no case of post-vaccination hospitalisation reported so far.

