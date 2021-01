Coronavirus, preoccupa la variante brasiliana: il bollettino di oggi (Di sabato 16 gennaio 2021) Mentre la campagna vaccinale procede con qualche scossone, ma con ottimi numeri che collocano l’Italia ai primi posti in Europa, il Coronavirus continua la sua corsa. La situazione pandemica ha spinto il ministro della Salute Roberto Speranza a firmare nuove ordinanze, per la suddivisione delle Regioni in zone gialle, arancioni e rosse. L’occhio è puntato anche sulle varianti, tra cui quella brasiliana che sta colpendo duro, spingendo Speranza a bloccare i voli da e per il Paese sudamericano. Coronavirus, il bollettino di oggi 16 gennaio Il bollettino di oggi vede 16.310 nuovi contagi di Coronavirus, che porta il totale degli attualmente positivi a 557.717. Di questi, 532.41 sono in isolamento domiciliare, mentre 22.784 sono ricoverati con ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 16 gennaio 2021) Mentre la campagna vaccinale procede con qualche scossone, ma con ottimi numeri che collocano l’Italia ai primi posti in Europa, ilcontinua la sua corsa. La situazione pandemica ha spinto il ministro della Salute Roberto Speranza a firmare nuove ordinanze, per la suddivisione delle Regioni in zone gialle, arancioni e rosse. L’occhio è puntato anche sulle varianti, tra cui quellache sta colpendo duro, spingendo Speranza a bloccare i voli da e per il Paese sudamericano., ildi16 gennaio Ildivede 16.310 nuovi contagi di, che porta il totale degli attualmente positivi a 557.717. Di questi, 532.41 sono in isolamento domiciliare, mentre 22.784 sono ricoverati con ...

PantheonVerona : Preoccupa la situazione dei casi da coronavirus nelle carceri italiane. Tra i detenuti nelle carceri di Milano i co… - salutedomani : A ritmi sostenuti la vaccinazione anti coronavirus in Ticino. Preoccupa la variante inglese. Confermate le misure f… - qui_finanza : Coronavirus, allarme per le “varianti brasiliane”: cosa sappiamo Preoccupa la scoperta in Brasile di due varianti d… - news_mondo_h24 : Coronavirus, preoccupa la variante del Sud America: reinfettata un’infermiera brasiliana -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus preoccupa Coronavirus, preoccupa l'aumento dei contagi nel trapanese. La Sicilia è zona rossa Tp24 Coronavirus, preoccupa la variante brasiliana: il bollettino di oggi

Mentre la campagna vaccinale procede con qualche scossone, ma con ottimi numeri che collocano l’Italia ai primi posti in Europa, il coronavirus continua la sua corsa. La situazione pandemica ha spinto ...

A Brienza preoccupa il focolaio di Covid nella casa di riposo. Salgono a 66 i contagi

C’è preoccupazione a Brienza per un focolaio di contagi da Covid-19 sviluppatosi all’interno della casa di riposo “Il Sorriso”. Dopo i primi 17 casi di contagio registrati l’11 gennaio, in data odiern ...

Mentre la campagna vaccinale procede con qualche scossone, ma con ottimi numeri che collocano l’Italia ai primi posti in Europa, il coronavirus continua la sua corsa. La situazione pandemica ha spinto ...C’è preoccupazione a Brienza per un focolaio di contagi da Covid-19 sviluppatosi all’interno della casa di riposo “Il Sorriso”. Dopo i primi 17 casi di contagio registrati l’11 gennaio, in data odiern ...