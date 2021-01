Coronavirus: per l'epidemia "cruciale la prossima settimana" (Di sabato 16 gennaio 2021) Si prospettano altri giorni cruciali per capire in che direzione l’epidemia di Covid-19 in Italia si stia muovendo : verso l’auspicata frenata che dovrebbe permettere alle strutture sanitarie di tirare... Leggi su feedpress.me (Di sabato 16 gennaio 2021) Si prospettano altri giorni cruciali per capire in che direzione l’di Covid-19 in Italia si stia muovendo : verso l’auspicata frenata che dovrebbe permettere alle strutture sanitarie di tirare...

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 14 gennaio 2021 contenente misure per il contrasto e il conte… - SkyTG24 : Nella lotta al coronavirus, #Israele vanta al momento un primato, ovvero quello del primo Paese al mondo per numero… - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati per regione e genere alle 17 di oggi - davidedionisi_ : RT @vaticannews_it: #16gennaio #terremotoindonesia @CEI_news stanzia 500mila euro per le popolazioni colpite #India Nuova mobilitazione per… - oss_romano : RT @vaticannews_it: #16gennaio #terremotoindonesia @CEI_news stanzia 500mila euro per le popolazioni colpite #India Nuova mobilitazione per… -