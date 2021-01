Coronavirus, news. Zona rossa per Lombardia, Sicilia e Bolzano, il resto arancione. LIVE (Di sabato 16 gennaio 2021) Da domani gran parte dell'Italia in Zona arancione. Lombardia e provincia di Bolzano in Zona rossa annunciano ricorso. Più di 16mila i nuovi contagiati, sempre molto alto il numero dei morti: 477. Per l'Istituto Superiore di Sanità resta il rischio di epidemia non controllata. Oltre un milione di italiani ha ricevuto il vaccino anti-Covid. Ma da lunedì Pfizer ridurrà i ritmi delle consegne. Lunedì 800mila ragazzi delle superiori torneranno a scuola, sebbene alternati. Altri, nelle zone rosse, rimarranno a casa Leggi su tg24.sky (Di sabato 16 gennaio 2021) Da domani gran parte dell'Italia ine provincia diinannunciano ricorso. Più di 16mila i nuovi contagiati, sempre molto alto il numero dei morti: 477. Per l'Istituto Superiore di Sanità resta il rischio di epidemia non controllata. Oltre un milione di italiani ha ricevuto il vaccino anti-Covid. Ma da lunedì Pfizer ridurrà i ritmi delle consegne. Lunedì 800mila ragazzi delle superiori torneranno a scuola, sebbene alternati. Altri, nelle zone rosse, rimarranno a casa

