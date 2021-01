Coronavirus, le news. Il bollettino: 16.310 contagi su 260.704 tamponi, 475 decessi. LIVE (Di sabato 16 gennaio 2021) E’ stato annunciato dalla casa farmaceutica un piano che dovrebbe ridurre a una settimana i ritardi nelle consegne del vaccino anti-Covid. "Torneremo al calendario iniziale di distribuzione all'Ue a partire dalla settimana del 25 gennaio, con un aumento delle consegne dalla settimana del 15 febbraio” hanno dichiarato Pfizer e BioNTech. Intanto cambio di colori per alcune regioni: Sicilia, Lombardia e provincia di Bolzano in zona rossa Leggi su tg24.sky (Di sabato 16 gennaio 2021) E’ stato annunciato dalla casa farmaceutica un piano che dovrebbe ridurre a una settimana i ritardi nelle consegne del vaccino anti-Covid. "Torneremo al calendario iniziale di distribuzione all'Ue a partire dalla settimana del 25 gennaio, con un aumento delle consegne dalla settimana del 15 febbraio” hanno dichiarato Pfizer e BioNTech. Intanto cambio di colori per alcune regioni: Sicilia, Lombardia e provincia di Bolzano in zona rossa

repubblica : Coronavirus nelle carceri, a Milano allarme per il numero di contagi tra detenuti. In Lombardia un terzo dei positi… - LaStampa : Coronavirus, la Gran Bretagna chiude le frontiere - SkyTG24 : Coronavirus, news. Zona rossa per Lombardia, Sicilia e Bolzano, il resto arancione. LIVE - cronaca_news : Coronavirus, il bollettino di oggi, 16 gennaio: 16.310 nuovi casi e 475 morti - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi, 16 gennaio: 16.310 nuovi casi con 260.704 tamponi e 475 morti -