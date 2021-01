Coronavirus Lazio, bollettino di oggi, 16 gennaio: diminuiscono i casi e le terapie intensive (Di sabato 16 gennaio 2021) “oggi su oltre 12 mila tamponi nel Lazio (+498) e oltre 17 mila antigenici per un totale di quasi 30 mila test, si registrano 1.282 casi positivi (-112), 36 i decessi e +1.625 i guariti. diminuiscono i casi e le terapie intensive e sono stabili i decessi, mentre aumentano i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città sono a quota 600.” Queste sono le dichiarazioni di D’Amato. La situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 236 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi di persone di 61, 71, 75, 87, 87, 88 e 93 anni con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 gennaio 2021) “su oltre 12 mila tamponi nel(+498) e oltre 17 mila antigenici per un totale di quasi 30 mila test, si registrano 1.282positivi (-112), 36 i decessi e +1.625 i guariti.e lee sono stabili i decessi, mentre aumentano i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. Ia Roma città sono a quota 600.” Queste sono le dichiarazioni di D’Amato. La situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 236 inelle ultime 24h e si tratta diisolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi di persone di 61, 71, 75, 87, 87, 88 e 93 anni con ...

