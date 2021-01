Coronavirus Italia, il bollettino del 16 gennaio: 16.310 nuovi casi, 475 morti (Di sabato 16 gennaio 2021) Sono 16.310 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia.E' di 16.310 il totale dei nuovi contagi da Covid-19 in Italia, a fronte di 260.704 tamponi giornalieri effettuati. I positivi risultati da tamponi molecolari sono 15.446, mentre sono 864 i nuovi casi rilevati dai test antigenici rapidi. La percentuale di positivi è al 6,2%. Le vittime sono 475, mentre le terapie intensive sono 2.520, in calo di due unità rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono 170.Questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 16 gennaio sulla situazione Coronavirus in Italia. Leggi su mediagol (Di sabato 16 gennaio 2021) Sono 16.310 iregistrati nelle ultime 24 ore in.E' di 16.310 il totale deicontagi da Covid-19 in, a fronte di 260.704 tamponi giornalieri effettuati. I positivi risultati da tamponi molecolari sono 15.446, mentre sono 864 irilevati dai test antigenici rapidi. La percentuale di positivi è al 6,2%. Le vittime sono 475, mentre le terapie intensive sono 2.520, in calo di due unità rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono 170.Questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 16sulla situazionein

