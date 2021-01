Coronavirus in Toscana: 17 morti, oggi 16 gennaio. E 436 positivi. Quasi 65mila vaccinati (Di sabato 16 gennaio 2021) Sono 17 i morti di Coronavirus, in Toscana, oggi 16 gennaio. Si tratta di 12 donne e 5 uomini, con età media di 82 anni. Sono invece 436 i nuovi contagi, con età media di 48 anni (il 14% ha meno di 20 anni, il 26% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 12% ha 80 anni o più). Complessivamente, i casi da inizio pandemia sono 127.446 Leggi su firenzepost (Di sabato 16 gennaio 2021) Sono 17 idi, in16. Si tratta di 12 donne e 5 uomini, con età media di 82 anni. Sono invece 436 i nuovi contagi, con età media di 48 anni (il 14% ha meno di 20 anni, il 26% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 12% ha 80 anni o più). Complessivamente, i casi da inizio pandemia sono 127.446

