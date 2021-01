Coronavirus in Lombardia, il bollettino di sabato 16 gennaio 2021: 2.134 i nuovi casi, 78 i decessi (Di sabato 16 gennaio 2021) Coronavirus in Lombardia, il bollettino di sabato 16 gennaio 2021. Sono 2.134 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia , a fronte di 35.317 tamponi processati nelle ultime 24 ore, di cui è risultato ... Leggi su leggo (Di sabato 16 gennaio 2021)in, ildi16. Sono 2.134 idi Covid-19 in, a fronte di 35.317 tamponi processati nelle ultime 24 ore, di cui è risultato ...

repubblica : Coronavirus nelle carceri, a Milano allarme per il numero di contagi tra detenuti. In Lombardia un terzo dei positi… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-2) e nei reparti (-13). A fronte di 26.535 tamponi effett… - RegLombardia : #Covid19 ?? La nuova ordinanza del Ministero della Salute, colloca la Lombardia in ZONA ROSSA, ovvero ad alto rischi… - rep_milano : Coronavirus, il bollettino di oggi 16 gennaio in Lombardia. Cala il rapporto fra tamponi e nuovi positivi: è ora al… - Nerot45888119 : RT @RegLombardia: #LNews A fronte di 35.317 tamponi effettuati, sono 2.134 i nuovi positivi (6%). I guariti/dimessi sono 1.212 Da oggi, c… -