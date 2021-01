Coronavirus, in Lombardia aumentano i decessi: sono 78 (ieri 68). Sono +2.134 i nuovi postivi (Di sabato 16 gennaio 2021) Il bollettino del 16 gennaio Sono +2.134 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia secondo i dati diffusi dal monitoraggio giornaliero. ieri, invece, erano +2.205. Nelle ultime 24 ore si registrano +78 decessi, mentre ieri erano state segnalate 68 vittime (+10). Il totale è di 26.172 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi, 16 gennaio, Sono 3.664. Sono poi 454 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 12 hanno fatto il loro ingresso nell’ultima giornata. Il totale dei guariti e dei dimessi è 428.393. Sono 53.880 le persone in isolamento domiciliare. I dati arrivano a fronte di 35.317 ... Leggi su open.online (Di sabato 16 gennaio 2021) Il bollettino del 16 gennaio+2.134 icasi diinsecondo i dati diffusi dal monitoraggio giornaliero., invece, erano +2.205. Nelle ultime 24 ore si registrano +78, mentreerano state segnalate 68 vittime (+10). Il totale è di 26.172dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi, 16 gennaio,3.664.poi 454 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 12 hanno fatto il loro ingresso nell’ultima giornata. Il totale dei guariti e dei dimessi è 428.393.53.880 le persone in isolamento domiciliare. I dati arrivano a fronte di 35.317 ...

