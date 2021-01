Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 16 gennaio: 16.310 nuovi casi e 475 morti (Di sabato 16 gennaio 2021) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di sabato 16 gennaio. Più contagi con meno tamponi totali tra molecolari e rapidi (260.704). Sale il tasso di positività al 6,3% dal 5,9% di ieri. Leggi su corriere (Di sabato 16 gennaio 2021) I dati delsulla pandemia di Covid-19 di sabato 16. Più contagi con meno tamponi totali tra molecolari e rapidi (260.704). Sale il tasso di positività al 6,3% dal 5,9% di ieri.

