Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 16 gennaio: 16.310 nuovi casi e 475 morti (Di sabato 16 gennaio 2021) I dati di sabato 16 gennaio. Più contagi con meno tamponi totali tra molecolari e rapidi (260.704). Sale il tasso di positività al 6,3% dal 5,9% di ieri. La regione più colpita è la Lombardia (+2.134 casi), seguita da Sicilia (+1.954) e Veneto (+1.929) Leggi su corriere (Di sabato 16 gennaio 2021) I dati di sabato 16. Più contagi con meno tamponi totali tra molecolari e rapidi (260.704). Sale il tasso di positività al 6,3% dal 5,9% di ieri. La regione più colpita è la Lombardia (+2.134), seguita da Sicilia (+1.954) e Veneto (+1.929)

Coronavirus, ultime notizie in Italia: altri 16.310 casi e 475 vittime, ricoveri in leggero calo

"Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dal Brasile e vieta l'ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi ...

