CORONAVIRUS IN ITALIA, IL BOLLETTINO DEL 16 GENNAIO: MENO GUARITI

I DATI DI OGGI DEL CORONAVIRUS Aumentano i contagi da CORONAVIRUS ma diminuiscono i tamponi. Aumenta quindi, il tasso di positività: 6,3% (+0,4% rispetto a ieri). GLI AGGIORNAMENTI In 24h 16.310 positivi su 260.704 test effettuati. Rispettivamente, +164 infetti e +12.802 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 15 GENNAIO. Inoltre diminuiscono le terapie intensive, -2. Scende anche il numero dei ricoveri, -57 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, diminuisce il numero dei GUARITI, 16.186 (-2.793 rispetto ai dati del 15 GENNAIO). In 24h sono morte 475 persone a causa del Covid-19 in ITALIA.

