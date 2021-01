Coronavirus in Italia, bollettino 16 gennaio: 16.310 nuovi casi, i morti sono 475 (Di sabato 16 gennaio 2021) sono 16.310 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 16.146), a fronte di 260.704 tamponi giornalieri effettuati, nel conteggio dei quali da ieri rientrano anche i test antigenici rapidi (97.474). I positivi risultati da tamponi molecolari sono 15.446, mentre sono 864 i nuovi casi rilevati dai test antigenici rapidi. Se si tiene conto del numero complessivo dei nuovi contagi, la percentuale di positivi è al 6,2% (ieri 5,9%), mentre l'incidenza calcolata solo sui tamponi molecolari è del 9,4% (ieri 9,6%). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 16 gennaio sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 16 gennaio 2021)16.310 icontagi di Covid-19 in(ieri 16.146), a fronte di 260.704 tamponi giornalieri effettuati, nel conteggio dei quali da ieri rientrano anche i test antigenici rapidi (97.474). I positivi risultati da tamponi molecolari15.446, mentre864 irilevati dai test antigenici rapidi. Se si tiene conto del numero complessivo deicontagi, la percentuale di positivi è al 6,2% (ieri 5,9%), mentre l'incidenza calcolata solo sui tamponi molecolari è del 9,4% (ieri 9,6%). È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 16sulla situazionein(AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime ...

