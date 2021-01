Coronavirus, il bollettino di oggi, 16 gennaio: 16.310 nuovi casi con 260.704 tamponi e 475 morti (Di sabato 16 gennaio 2021) Ieri i nuovi casi erano stati 16.146 con 273.506 test, le vittime 477 ( Articolo in aggiornamento ) Leggi su repubblica (Di sabato 16 gennaio 2021) Ieri ierano stati 16.146 con 273.506 test, le vittime 477 ( Articolo in aggiornamento )

SkyTG24 : Coronavirus, news. Zona rossa per Lombardia, Sicilia e Bolzano, il resto arancione. LIVE - SkyTG24 : Covid Lombardia, cinque religiosi morti in una settimana al Pime di Lecco. DIRETTA - lillydessi : Coronavirus Italia, bollettino di oggi. Contagi Covid: numeri del 16 gennaio - FatimaCurzio : RT @eziomauro: Coronavirus, il bollettino di oggi, 16 gennaio: 16.310 nuovi casi con 260.704 tamponi e 475 morti - liberainfo : RT @Corriere: In Italia 16.310 nuovi casi e 475 morti. Il tasso di positività è al 6% -