Coronavirus | il bollettino di oggi | 16 310 casi e 475 morti nelle ultime 24 ore Il tasso di positività al 6 | 2 per cento

(Di sabato 16 gennaio 2021) Sono 16.310 i nuovidiregistrati in Italia24 ore (ieri 16.146) a fronte di 260.704 tamponi effettuati (ieri 273.506), il dato comprende anche quelli rapidi. Ildipassa dal 5,9 di venerdì al 6,2% di. Sono 475 i decessi in più (477 ieri) per un totale di 81.800 vittime dall’inizio dell’epidemia. Gli attualmente positivi sono 557.717 (-351 rispetto a ieri), 532.413 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 22.784 (-57) di cui 2.520 in terapia Intensiva (-2). I dimessi/guariti sono 16.186 in più. La regione con il maggior numero di nuoviè Lombardia (2.134), Sicilia (1.954), Veneto (1.929), seguita da Emilia Romagna (1.674). L'articolo LA ...