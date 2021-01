Coronavirus: buone condizioni per il cardinale Sepe, ancora asintomatico (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “L’Arcivescovo non avverte sintomi acuti propri del contagio e questo gli consente di celebrare nella cappella privata e di lavorare in vista della celebrazione del 24 gennaio e di quella del 2 febbraio, quando farà il suo ingresso in Diocesi il nuovo Arcivescovo di Napoli S.E. Mons. Domenico Battaglia”. Sono buone le condizioni di salute del cardinale Crescenzio Sepe, che continua a osservare un periodo di isolamento, come prescritto, dopo essere risultato positivo al tampone anti Covid. Come già nei giorni scorsi, la Arcidiocesi di Napoli rivela in una nota le condizioni del cardiale. Continuano a pervenire numerosi messaggi di vicinanza e auguri al cardinale Sepe, il quale, “nella impossibilita’ di farlo personalmente, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “L’Arcivescovo non avverte sintomi acuti propri del contagio e questo gli consente di celebrare nella cappella privata e di lavorare in vista della celebrazione del 24 gennaio e di quella del 2 febbraio, quando farà il suo ingresso in Diocesi il nuovo Arcivescovo di Napoli S.E. Mons. Domenico Battaglia”. Sonoledi salute delCrescenzio, che continua a osservare un periodo di isolamento, come prescritto, dopo essere risultato positivo al tampone anti Covid. Come già nei giorni scorsi, la Arcidiocesi di Napoli rivela in una nota ledel cardiale. Continuano a pervenire numerosi messaggi di vicinanza e auguri al, il quale, “nella impossibilita’ di farlo personalmente, ...

