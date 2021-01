Coronavirus, ancora 475 morti, 170 i nuovi ingressi in terapia intensiva. Stabili i ricoveri ordinari (Di sabato 16 gennaio 2021) Il bollettino del 16 gennaio Lieve salita dei casi da Coronavirus in Italia. Il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute segnala 16.310 nuovi contagi, contro i 16.146 di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati 260.704 i tamponi effettuati in Italia, rispetto ai 273.506 del giorno prima. Da ieri, il conteggio tiene conto anche dei tamponi rapidi: +214.333. È invece di 475 il bilancio delle nuove vittime segnalate oggi, ieri 477, per un totale di 81.800 decessi da febbraio. Il numero dei ricoveri è invece di 22.784, ieri 23.110. Sono invece 2.520 le persone ricoverate in terapia intensiva, a fronte di 170 nuovi ingressi giornalieri. Il bilancio dei pazienti dimessi e/o guarito è salito a 1.729.216. I positivi al Covid-19 Regione per ... Leggi su open.online (Di sabato 16 gennaio 2021) Il bollettino del 16 gennaio Lieve salita dei casi dain Italia. Il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute segnala 16.310contagi, contro i 16.146 di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati 260.704 i tamponi effettuati in Italia, rispetto ai 273.506 del giorno prima. Da ieri, il conteggio tiene conto anche dei tamponi rapidi: +214.333. È invece di 475 il bilancio delle nuove vittime segnalate oggi, ieri 477, per un totale di 81.800 decessi da febbraio. Il numero deiè invece di 22.784, ieri 23.110. Sono invece 2.520 le persone ricoverate in, a fronte di 170giornalieri. Il bilancio dei pazienti dimessi e/o guarito è salito a 1.729.216. I positivi al Covid-19 Regione per ...

Sono in tutto 260.704 i test effettuati, ieri erano stati 273.506. Il tasso di positività è al 6,3%, in aumento rispetto al 5,9% di ieri (+0,4%). In totale i casi da inizio epidemia sono 2.368.733, i ...

