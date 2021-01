Coronavirus, altri 467 nuovi positivi nelle Marche in un giorno (più 80 ai test rapidi)/ La mappa del contagio (Di sabato 16 gennaio 2021) ANCONA - Epidemia di Coronavirus , sono stati 467 i nuovi positivi segnalati oggi, sabato 16 gennaio, nelle Marche . Si tratta di un numero in linea con quelli degli ultimi giorni, anche per quanto ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 16 gennaio 2021) ANCONA - Epidemia di, sono stati 467 isegnalati oggi, sabato 16 gennaio,. Si tratta di un numero in linea con quelli degli ultimi giorni, anche per quanto ...

Agenzia_Ansa : Il Covid in futuro potrebbe diventare un raffreddore da bimbi. La previsione è basata sullo studio di altri coronav… - RaiNews : Papa Francesco: 'Io credo che eticamente tutti debbano prendere il vaccino, è un'opzione etica, perché tu ti giochi… - MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS: 19.978 nuovi contagi (oltre 172mila tamponi) e altri 483 morti - AlienoGrigio17 : #Coronavirus, Paolo @pbecchi : 'In Italia meno morti rispetto agli altri anni. Il #centrodestra chieda una Commissi… - SassiLive : +++CORONAVIRUS IN BASILICATA, BOLLETTINO 15 GENNAIO: 2 MORTI (1 RAPONE, 1 CALABRIA), 89 CASI POSITIVI (10 POTENZA,… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri Coronavirus: altri 14 decessi in Toscana,nuovo calo ricoveri Agenzia ANSA Covid-19 diagnosticata da Apple Watch? Si, è possibile

Smartwatch come Apple Watch o i modelli Garmin e Fitbit potrebbero rilevare i primi indizi di una potenziale infezione da Covid-19. Apple Watch e altri smartwatch con una certa precisione di ...

India, vaccinazioni al via, oggi 300mila dosi

E’ partita oggi in India l’attesa maxi-campagna di vaccinazioni contro il coronavirus, che prevede entro stasera la somministrazione di 300mila dosi in oltre 3mila centri allestiti su tutto il territo ...

Smartwatch come Apple Watch o i modelli Garmin e Fitbit potrebbero rilevare i primi indizi di una potenziale infezione da Covid-19. Apple Watch e altri smartwatch con una certa precisione di ...E’ partita oggi in India l’attesa maxi-campagna di vaccinazioni contro il coronavirus, che prevede entro stasera la somministrazione di 300mila dosi in oltre 3mila centri allestiti su tutto il territo ...