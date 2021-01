Coronavirus, altri 11 morti in un giorno: nelle Marche sono 1.783 da inizio epidemia/ I numeri del contagio nelle regioni (Di sabato 16 gennaio 2021) ANCONA - epidemia di Coronavirus , sono stati 11 i morti segnalati oggi, sabato 16 gennaio, dal Gores nelle Marche . Si tratta di 6 uomini e 5 donne, la vittima più giovane è una 67enne di Filottrano, ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 16 gennaio 2021) ANCONA -distati 11 isegnalati oggi, sabato 16 gennaio, dal Gores. Si tratta di 6 uomini e 5 donne, la vittima più giovane è una 67enne di Filottrano, ...

Agenzia_Ansa : Il Covid in futuro potrebbe diventare un raffreddore da bimbi. La previsione è basata sullo studio di altri coronav… - MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS: 16.310 nuovi contagi (260.704 tamponi) e altri 475 morti - RaiNews : Papa Francesco: 'Io credo che eticamente tutti debbano prendere il vaccino, è un'opzione etica, perché tu ti giochi… - ChrisK32189 : RT @simonealiprandi: #Microsoft, #Oracle e altri giganti tech uniscono le forze per creare un passaporto vaccinale #opensource e interopera… - MicrosoftRTweet : RT @simonealiprandi: #Microsoft, #Oracle e altri giganti tech uniscono le forze per creare un passaporto vaccinale #opensource e interopera… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri Coronavirus, ultime notizie in Italia: 1.674 nuovi casi in Emilia Romagna, superati i 200mila ... Il Sole 24 ORE Covid, la variante «brasiliana» spaventa: cosa sta succedendo a Manaus

La nuova P.1 ha una mutazione in comune con la variante «sudafricana» che sarebbe in grado di neutralizzare gli anticorpi. Identificata nello Stato brasiliano di Amazonas, dove il virus aveva già colp ...

Tony G saluta la politica: “disgustato da quel mondo. Adesso solo affari, Poker e beneficenza”

Il suo bersaglio è Viktor Uspaskich, capo del partito del Laburista e il primo a mettere in dubbio il Covid-19. Non solo, ma in passato i due ... Ovviamente avrò più tempo anche per visitare altri ...

La nuova P.1 ha una mutazione in comune con la variante «sudafricana» che sarebbe in grado di neutralizzare gli anticorpi. Identificata nello Stato brasiliano di Amazonas, dove il virus aveva già colp ...Il suo bersaglio è Viktor Uspaskich, capo del partito del Laburista e il primo a mettere in dubbio il Covid-19. Non solo, ma in passato i due ... Ovviamente avrò più tempo anche per visitare altri ...