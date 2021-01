Coronavirus, aggiornamento 16 gennaio, 23 decessi e 1.132 nuovi casi (1.037 asintomatici) nelle ultime 24 ore. (Di sabato 16 gennaio 2021) Si attesta al 7,74%, in calo rispetto a ieri (8,25%) il rapporto positivi-test in Campania. I nuovi contagi censiti sono 1.132 (di cui 94 sintomatici) su 14.611 tamponi, di cui 11 antigenici. Il ... Leggi su gazzettadisalerno (Di sabato 16 gennaio 2021) Si attesta al 7,74%, in calo rispetto a ieri (8,25%) il rapporto positivi-test in Campania. Icontagi censiti sono 1.132 (di cui 94 sintomatici) su 14.611 tamponi, di cui 11 antigenici. Il ...

