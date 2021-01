Corona virus: Italia, 557717 attualmente positivi a test (-3663 in un giorno) con 81800 decessi (475) e 1729216 guariti (16186). Totale di 2368733 casi (16310) Dati della protezione civile: effettuati 260704 tamponi (Di sabato 16 gennaio 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 557717 attualmente positivi a test (-3663 in un giorno) con 81800 decessi (475) e 1729216 guariti (16186). Totale di 2368733 casi (16310) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 260704 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 16 gennaio 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(475) e).di) proviene da Noi Notizie..

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus Covid oggi: bollettino contagi Coronavirus 16 gennaio. Dati Italia ed Emilia Romagna il Resto del Carlino Coronavirus in Piemonte: 1056 nuovi casi e 62 morti

Il totale è ora di 8381 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:1274 Alessandria, 540 Asti, 349 Biella, 957 Cuneo, 696 Novara, 3830 Torino, 390 Vercelli, 266 ...

Coronavirus, impennata dei nuovi casi positivi: 40 nell'Empolese Valdelsa

In Toscana l'età media dei 436 nuovi positivi odierni è di 48 anni circa (il 14% ha meno di 20 anni, il 26% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 12% ha 80 anni o più) ...

