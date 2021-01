Coppa del Mondo Sci: strepitosa Marta Bassino, suo il gigante di Kranjska Gora (Di sabato 16 gennaio 2021) Kranjska Gora , 16 gennaio 2021 - In gigante ormai è chiaro: Marta Bassino è la più forte del Mondo. In questo momento la cuneese di Borgo San Dalmazzo continua a confermarsi il riferimento nella ... Leggi su quotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021), 16 gennaio 2021 - Inormai è chiaro:è la più forte del. In questo momento la cuneese di Borgo San Dalmazzo continua a confermarsi il riferimento nella ...

Coninews : ?? G-I-G-A-N-T-E-S-C-A ?? Terzo successo stagionale in Coppa del Mondo per @BassinoMarta, vincente anche nel gigante… - ItaliaTeam_it : CHE PROVAAAA! ?? Podio in Coppa del Mondo #ItaliaTeam! A Oberhof Thomas Bormolini, Lukas Hofer, Tommaso Giacomel e… - ItaliaTeam_it : ECCOLAAAAAAA! MARTAAAAAAAA BASSINOOOOOOOOO! ??? Successo #ItaliaTeam nel gigante di Kranjska Gora! RT per la quart… - Eurosport_IT : Marta Bassino, in slalom gigante, non si batte! ?????? #EurosportSCI | #FISAlpine - LinkaTv : E' iniziato Sci di Fondo: Coppa del Mondo su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: -