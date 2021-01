Coppa America, prima vittoria di Luna Rossa (Di domenica 17 gennaio 2021) prima vittoria in Prada Cup di Luna Rossa. Nelle acque di Auckland, l'AC75 italiano di Francesco Bruni e James Spithill ha dominato la sfida contro American Magic, che ha aperto la seconda giornata dell'evento che designerà il challenger di Team New Zealand in America's Cup. Ineos UK di Ben Ainslie si è ripetuta battendo l'equipaggio statunitense del New York Yatch Club. Luna Rossa è stata brava nel gestire una situazione complicata, con vento molto debole. Dopo una buona partenza, gli italiani hanno gestito il vantaggio, riuscendo a portare a termine la regata in 39', nonostante le condizioni al limite. Fuori tempo massimo, invece, American Magic, fanalino di coda e ancora a secco di vittorie. Nella notte doppio appuntamento con ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 17 gennaio 2021)in Prada Cup di. Nelle acque di Auckland, l'AC75 italiano di Francesco Bruni e James Spithill ha dominato la sfida contron Magic, che ha aperto la seconda giornata dell'evento che designerà il challenger di Team New Zealand in's Cup. Ineos UK di Ben Ainslie si è ripetuta battendo l'equipaggio statunitense del New York Yatch Club.è stata brava nel gestire una situazione complicata, con vento molto debole. Dopo una buona partenza, gli italiani hanno gestito il vantaggio, riuscendo a portare a termine la regata in 39', nonostante le condizioni al limite. Fuori tempo massimo, invece,n Magic, fanalino di coda e ancora a secco di vittorie. Nella notte doppio appuntamento con ...

