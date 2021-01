Conte ancora alla ricerca dei responsabili: se non si trovano, Italia Viva può rientrare in gioco (Di sabato 16 gennaio 2021) Una partita a scacchi che potrebbe protrarsi anche oltre martedì prossimo, quando il Governo andrà alla conta e si presenterà in Senato per chiedere la fiducia. La caccia ai responsabili in queste ore va avanti ma senza dare, per il momento, i frutti sperati. La quota 161, necessaria per garantire all’esecutivo la sopravvivenza a Palazzo Madama, sembra ancora lontana. Dopo l’euforia dei primi giorni e un pallottoliere forse gonfiato dall’ottimismo della volontà, da ieri piovono marce indietro e distinguo. Se inizialmente si contavano sei senatori di Italia Viva pronti a salire sulla scialuppa di salvataggio, ora la pattuglia di renziani pentiti sembra essere ben più esigua. Hanno già chiarito di non voler votare la fiducia al governo i senatori di IV Conzatti, Vono, Pacifico e Masini. Persino il ... Leggi su tpi (Di sabato 16 gennaio 2021) Una partita a scacchi che potrebbe protrarsi anche oltre martedì prossimo, quando il Governo andràconta e si presenterà in Senato per chiedere la fiducia. La caccia aiin queste ore va avanti ma senza dare, per il momento, i frutti sperati. La quota 161, necessaria per garantire all’esecutivo la sopravvivenza a Palazzo Madama, sembralontana. Dopo l’euforia dei primi giorni e un pallottoliere forse gonfiato dall’ottimismo della volontà, da ieri piovono marce indietro e distinguo. Se inizialmente si contavano sei senatori dipronti a salire sulla scialuppa di salvataggio, ora la pattuglia di renziani pentiti sembra essere ben più esigua. Hanno già chiarito di non voler votare la fiducia al governo i senatori di IV Conzatti, Vono, Pacifico e Masini. Persino il ...

