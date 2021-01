Conferenza stampa Prandelli: «Nuovo stadio? Follia italiana» (Di sabato 16 gennaio 2021) Cesare Prandelli ha parlato alla viglia di Napoli-Fiorentina Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della trasferta del Maradona contro il Napoli. Tra gli argomenti trattati, anche quello legato alle difficoltà della società per il Nuovo stadio. Nuovo stadio – «Lo stadio può essere una sconfitta per il calcio italiano e per chi viene in Italia per investire, è una Follia. L’importante è che Rocco non perda l’entusiasmo e l’energia che ha perché sarebbe un autogol clamoroso. Abbiamo la fortuna di aver trovato una persona con valori importanti. Se arriva un personaggio che vuole costruire la “casa” della Fiorentina è un valore aggiunto per una società già gloriosa, con ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Cesareha parlato alla viglia di Napoli-Fiorentina Cesare, allenatore della Fiorentina, ha parlato inalla vigilia della trasferta del Maradona contro il Napoli. Tra gli argomenti trattati, anche quello legato alle difficoltà della società per il– «Lopuò essere una sconfitta per il calcio italiano e per chi viene in Italia per investire, è una. L’importante è che Rocco non perda l’entusiasmo e l’energia che ha perché sarebbe un autogol clamoroso. Abbiamo la fortuna di aver trovato una persona con valori importanti. Se arriva un personaggio che vuole costruire la “casa” della Fiorentina è un valore aggiunto per una società già gloriosa, con ...

BentivogliMarco : Sono piovute critiche perché nella conferenza stampa Renzi ha parlato prima delle due ministre dimissionarie e non… - NicolaPorro : Novabbé ma avete sentito anche voi Der Kommissar Arcuri che in conferenza stampa fa il tifo per la Roma? Questo alt… - GenoaCFC : Al termine della sessione di allenamento si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di @Kevin_strootman. A b… - marcelloorizi : RT @BentivogliMarco: Sono piovute critiche perché nella conferenza stampa Renzi ha parlato prima delle due ministre dimissionarie e non una… - SergioPandolfi2 : RT @BentivogliMarco: Sono piovute critiche perché nella conferenza stampa Renzi ha parlato prima delle due ministre dimissionarie e non una… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Coronavirus: alle 17.20 conferenza stampa Ufficio Stampa Fiorentina, Prandelli in conferenza: "Come con la Juve, ripartiamo senza abbassarci troppo!"

La conferenza stampa del tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli in vista della sfida contro il Napoli. Di seguito le parole riportate da Tuttomercatoweb.com "Le prime impressioni sono che siamo di ...

Fca-Peugeut, completata la fusione, nasce Stellantis: lunedì debutto sul mercato | Tutti i marchi del gruppo

Sarà Tavares, martedì pomeriggio alle 15,40, a presentare il nuovo gruppo in una conferenza stampa digitale nel corso della quale l’amministratore delegato risponderà alle domande di giornalisti ed ...

La conferenza stampa del tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli in vista della sfida contro il Napoli. Di seguito le parole riportate da Tuttomercatoweb.com "Le prime impressioni sono che siamo di ...Sarà Tavares, martedì pomeriggio alle 15,40, a presentare il nuovo gruppo in una conferenza stampa digitale nel corso della quale l’amministratore delegato risponderà alle domande di giornalisti ed ...