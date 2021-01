Conferenza stampa Gasperini: «Il Genoa ha ritrovato entusiasmo, attenzione» (Di sabato 16 gennaio 2021) Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia di Atalanta-Genoa Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro il Genoa. Genoa – «Il Genoa ha portato la Juventus ai supplementari in Coppa Italia, è una squadra che troviamo in un momento migliore rispetto a qualche settimana fa. Ha ritrovato entusiasmo, sarà una partita da interpretare bene, hanno dimostrato di saper fare risultato». FORMAZIONE – «Domani ho qualche possibilità di scelta, sarò condizionato anche dalle prossime partite con Udinese e Milan. Hanno recuperato tutti, anche Caldara e Pasalic. Ci dà fiducia. Su Pasalic difficile fare previsioni, ripartirà con degli spezzoni. Dal ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Gian Pieroha parlato alla vigilia di Atalanta-Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, ha parlato inalla vigilia della partita casalinga contro il– «Ilha portato la Juventus ai supplementari in Coppa Italia, è una squadra che troviamo in un momento migliore rispetto a qualche settimana fa. Ha, sarà una partita da interpretare bene, hanno dimostrato di saper fare risultato». FORMAZIONE – «Domani ho qualche possibilità di scelta, sarò condizionato anche dalle prossime partite con Udinese e Milan. Hanno recuperato tutti, anche Caldara e Pasalic. Ci dà fiducia. Su Pasalic difficile fare previsioni, ripartirà con degli spezzoni. Dal ...

BentivogliMarco : Sono piovute critiche perché nella conferenza stampa Renzi ha parlato prima delle due ministre dimissionarie e non… - NicolaPorro : Novabbé ma avete sentito anche voi Der Kommissar Arcuri che in conferenza stampa fa il tifo per la Roma? Questo alt… - GenoaCFC : Al termine della sessione di allenamento si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di @Kevin_strootman. A b… - TuttoFanta : ??#ATALANTA, conferenza stampa: ?'#Pasalic ripartirà con degli spezzoni'. ?'Per #Mirachuk l'importante è che possa a… - SpazioInter : LIVE - La conferenza stampa di Antonio Conte pre Inter-Juve - -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa In diretta sulla pagina Facebook della Provincia Coronavirus: alle 17.20 conferenza stampa Ufficio Stampa Atalanta, Gasperini in conferenza: "Ecco come stanno Caldara, Pessina e Pasalic"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Genoa. Queste le sue dichiarazioni. "Domani ho qualche pos ...

Governo, crisi in diretta: Conte a caccia di responsabili. Udc: «No a giochi di palazzo, noi siamo nel centrodestra»

Crisi di governo, quale sarà lo sblocco finale. Giuseppe Conte è atteso lunedì alla Camera e martedì al Senato per la fiducia, ma cosa accadrà davvero ...

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Genoa. Queste le sue dichiarazioni. "Domani ho qualche pos ...Crisi di governo, quale sarà lo sblocco finale. Giuseppe Conte è atteso lunedì alla Camera e martedì al Senato per la fiducia, ma cosa accadrà davvero ...