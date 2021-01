Conferenza stampa Ballardini: «Atalanta tre le più forti in Italia. Strootman sta bene» (Di sabato 16 gennaio 2021) Davide Ballardini ha parlato alla vigilia di Atalanta-Genoa Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro l’Atalanta. Atalanta – «Bisognerà fare una grande partita. Se incontri l’Atalanta dopo che ha giocato in Champions League magari non sono in piena forma, mentre se hanno la serenità di preparare una partita alla volta e hanno il tempo per recuperare e allenarsi hanno una squadra di forza e tecnica pari alle più forti Italiane». Strootman E ONGUENE – «Sono forti e venuti con grande entusiasmo e voglia di dimostrare di poter essere molto utili. Siamo contenti che siano qui. Strootman l’ho visto tre ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Davideha parlato alla vigilia di-Genoa Davide, allenatore del Genoa, ha parlato inalla vigilia della trasferta contro l’– «Bisognerà fare una grande partita. Se incontri l’dopo che ha giocato in Champions League magari non sono in piena forma, mentre se hanno la serenità di preparare una partita alla volta e hanno il tempo per recuperare e allenarsi hanno una squadra di forza e tecnica pari alle piùne».E ONGUENE – «Sonoe venuti con grande entusiasmo e voglia di dimostrare di poter essere molto utili. Siamo contenti che siano qui.l’ho visto tre ...

