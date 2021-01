Come sarà la seconda metà di gennaio per il segno del Capricorno (Di sabato 16 gennaio 2021) In questo periodo dovrete assolutamente ripartire da zero. Avete bisogno di rivalutare molte aree della vostra vita e in determinati casi, abbandonare completamente i progetti in corso, sarà la soluzione migliore. Provate a lasciarvi alle spalle alcune vicende, anche se questo significa mettere in bilico certi rapporti. Le stelle indicano che questo inizio del 2021 sarà molto importante per riuscire a raggiungere determinate situazioni rilevanti e questo vi farà sì avanzare nella sfera professionale, ma al contempo vi porterà delle inimicizie e molte invidie. Per quanto riguarda la vostra vita sociale, questo periodo non vi vede molto dedicati alle vostre amicizie, ma dovete stare attenti a non trascurare troppo alcune situazioni o potreste ferire qualcuno a voi molto caro. credit: pixabay/lenahelfinger In amore: Queste giornate saranno un’occasione ... Leggi su virali.video (Di sabato 16 gennaio 2021) In questo periodo dovrete assolutamente ripartire da zero. Avete bisogno di rivalutare molte aree della vostra vita e in determinati casi, abbandonare completamente i progetti in corso,la soluzione migliore. Provate a lasciarvi alle spalle alcune vicende, anche se questo significa mettere in bilico certi rapporti. Le stelle indicano che questo inizio del 2021molto importante per riuscire a raggiungere determinate situazioni rilevanti e questo vi farà sì avanzare nella sfera professionale, ma al contempo vi porterà delle inimicizie e molte invidie. Per quanto riguarda la vostra vita sociale, questo periodo non vi vede molto dedicati alle vostre amicizie, ma dovete stare attenti a non trascurare troppo alcune situazioni o potreste ferire qualcuno a voi molto caro. credit: pixabay/lenahelfinger In amore: Queste giornate saranno un’occasione ...

