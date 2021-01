Combinata nordica, Coppa del Mondo Val di Fiemme 2021: la Germania si impone davanti ad Austria e Finlandia nella team sprint. Lontana l’Italia (Di sabato 16 gennaio 2021) La Germania con la staffetta composta da Eric Frenzel e Fabian Riessle si è imposta nella team sprint in volata su Austria I (Lukas Greiderer e Johannes Lamparter). I tedeschi, partiti con 9” di ritardo da Giappone I i migliori nella prova di salto, sono stati in testa praticamente sin dall’inizio. Gli Austriaci sono stati gli unici capaci di tenere il loro passo. Norvegia (Joergen Graabak ed Espen Bjoernstad) a metà della prova hanno alzato bandiera bianca e si sono dovuti accontentare del 5° posto finale. A chiudere il podio Finlandia I (Eero Hirvonen e Ilkka Herola) che ha chiuso a 51” dai vincitori regolando in volata Germania II. Herola è stato bravo ad imporsi nel finale visto che alle spalle della coppia di testa si era formato ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) Lacon la staffetta composta da Eric Frenzel e Fabian Riessle si è impostain volata suI (Lukas Greiderer e Johannes Lamparter). I tedeschi, partiti con 9” di ritardo da Giappone I i miglioriprova di salto, sono stati in testa praticamente sin dall’inizio. Glici sono stati gli unici capaci di tenere il loro passo. Norvegia (Joergen Graabak ed Espen Bjoernstad) a metà della prova hanno alzato bandiera bianca e si sono dovuti accontentare del 5° posto finale. A chiudere il podioI (Eero Hirvonen e Ilkka Herola) che ha chiuso a 51” dai vincitori regolando in volataII. Herola è stato bravo ad imporsi nel finale visto che alle spalle della coppia di testa si era formato ...

