Cieli sereni sulla zona rossa, gelate notturne (Di sabato 16 gennaio 2021) Weekend che ci porta dritti dritti in zona rossa a Bergamo e in Lombardia. Sotto quale cielo? Risponde il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Francesco Sudati. ANALISI GENERALE Prosegue ancora per qualche giorno il flusso di correnti settentrionali che favorisce temperature in linea con i valori medi per il periodo e tempo sostanzialmente stabile. gelate notturne diffuse anche nelle aree pianeggianti. Sabato 16 gennaio 2021Tempo Previsto: Giornata di bel tempo al mattino con Cieli sereni e tersi su tutta la regione. Nel corso del pomeriggio l'arrivo di velature da ovest determinerà un graduale aumento della nuvolosità, in un contesto di Cieli poco nuvolosi e di stabilità prevalente. Possibile qualche isolato banco di nebbia nottetempo e al primo mattino in ...

