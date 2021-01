Chiude il ‘Trentino’: l’ultima mossa del gruppo Athesia, l’editore privato che ha in mano l’informazione in Regione (Di sabato 16 gennaio 2021) Lassù, nel nord dell’Italia, c’è un unico editore che controlla tutto, quotidiani, emittenti televisive, agenzie pubblicitarie. Protagonista di un caso unico di intrecci con la politica, ora ha chiuso un giornale. E’ uscito in edicola l’ultimo numero del Trentino, porta la data del 16 gennaio 2021, e nell’ultima prima pagina, il direttore Paolo Mantovan titola il suo editoriale di addio “Perdiamo un pezzo di democrazia”. “Quando un giornale Chiude è un dramma innanzitutto per i lavoratori, i giornalisti, i distributori, gli edicolanti. Ma è soprattutto una tragedia per la sua comunità. E’ un pezzo di storia che si perde, un pezzo di democrazia che viene a mancare”. Ma il vero editoriale lo scrive l’editore che spiega come la decisione sia “effetto della crisi e del Covid” e come la testata rimarrà soltanto on-line. Il comitato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Lassù, nel nord dell’Italia, c’è un unico editore che controlla tutto, quotidiani, emittenti televisive, agenzie pubblicitarie. Protagonista di un caso unico di intrecci con la politica, ora ha chiuso un giornale. E’ uscito in edicola l’ultimo numero del Trentino, porta la data del 16 gennaio 2021, e nelprima pagina, il direttore Paolo Mantovan titola il suo editoriale di addio “Perdiamo un pezzo di democrazia”. “Quando un giornaleè un dramma innanzitutto per i lavoratori, i giornalisti, i distributori, gli edicolanti. Ma è soprattutto una tragedia per la sua comunità. E’ un pezzo di storia che si perde, un pezzo di democrazia che viene a mancare”. Ma il vero editoriale lo scriveche spiega come la decisione sia “effetto della crisi e del Covid” e come la testata rimarrà soltanto on-line. Il comitato di ...

ilpost : Oggi è uscito l’ultimo numero del quotidiano “Trentino” - Noovyis : (Chiude il ‘Trentino’: l’ultima mossa del gruppo Athesia, l’editore privato che ha in mano l’informazione in Region… - Cinzia08959905 : RT @eleonorangelini: Domani, fatemi un piacere, personale ma non solo: comprate una copia del #Trentino. Per me (nel mio piccolo), per i ta… - _av0n : RT @giorgiolunelli: Quando chiude un quotidiano, tutta la comunità diventa più povera: non se ne va solo un pezzo di storia, ma si restring… - eugeniogaltieri : RT @abollis: Oggi è uscito l’ultimo numero del quotidiano “Trentino” -