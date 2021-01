Chiamami col tuo nome film stasera in tv 16 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming (Di sabato 16 gennaio 2021) Chiamami col tuo nome è il film stasera in tv sabato 16 gennaio 2021 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Chiamami col tuo nome film stasera in tv: cast e scheda TITOLO: Chiamami col tuo nome DATA USCITA: 25/01/2018 GENERE: Drammatico, Sentimentale ANNO: 2017 REGIA: Luca Guadagnino cast: Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg Chiamami col tuo nome film stasera in tv: ... Leggi su cubemagazine (Di sabato 16 gennaio 2021)col tuoè ilin tv sabato 162021 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVcol tuoin tv:e scheda TITOLO:col tuoDATA USCITA: 25/01/2018 GENERE: Drammatico, Sentimentale ANNO: 2017 REGIA: Luca Guadagnino: Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbargcol tuoin tv: ...

VigilanzaT : Film Tv sabato 16 gennaio: Una pistola per Ringo, Chiamami col tuo nome, American Beauty, Volare… - Italia_Notizie : Le 'strane' regole di Chiamami col tuo nome: 'no' ai nudi, 'sì' al sesso con una pesca - alekeysart : mi sono innamorato di te ma se proprio lo vuoi sapere che cos'è l'amore, te lo dico io tu chiamami col tuo nom? che io ti chiamo col mio - ngulacrist : @ispirvzionx sto guardando chiamami col tuo nome - ngulacrist : provo a vedermi chiamami col tuo nome per la 7 volta e vedo se riesco a finirlo tutto -