Chi è Irama: vero nome, età, altezza, fidanzata (Di sabato 16 gennaio 2021) Irama è un cantautore italiano che ha riscosso grande successo grazie alla vittoria della diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il cantante, che è stato anche sul palco dell’Ariston tra le “nuove proposte” del Festival di Sanremo, ha all’attivo altri grandi successi come le canzoni “Nera” e “Arrogante”. Nel 2021 parteciperà nuovamente al festival di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 16 gennaio 2021)è un cantautore italiano che ha riscosso grande successo grazie alla vittoria della diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il cantante, che è stato anche sul palco dell’Ariston tra le “nuove proposte” del Festival di Sanremo, ha all’attivo altri grandi successi come le canzoni “Nera” e “Arrogante”. Nel 2021 parteciperà nuovamente al festival di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Laura01888524 : RT @littlepiuma_: C’è chi è invidioso della persona che incontrerà Filippo e chi mente #Irama #CePostaPerTe - amodonadoni : RT @littlepiuma_: C’è chi è invidioso della persona che incontrerà Filippo e chi mente #Irama #CePostaPerTe - CorriereCitta : C'è posta per te, stasera in tv: le storie, ecco chi sono gli ospiti di sabato 16 gennaio 2021 #cepostaperte #irama… - littlepiuma_ : C’è chi è invidioso della persona che incontrerà Filippo e chi mente #Irama #CePostaPerTe - lavocedifilo : RT @_ItsGiorgia: Notare come solo noi prendiamo per il culo chi seguiamo. Gli altri fandom pensano solo a screditare gli artisti che seguo… -