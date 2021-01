Charli D’Amelio, raggiunti 100 milioni di follower su TikTok (Di sabato 16 gennaio 2021) Charli D’Amelio l’anno scorso aveva accumulato 6 milioni di follower fino a raggiungere il traguardo della TikToker più popolare del mondo. Ecco la classifica dei TikToker più famosi. Charli D’Amelio è la prima influencer che in un anno di pubblicazioni su TikTok ha raggiunto 100 milioni di follower. La ragazza ha solo 16 anni ed Leggi su 2anews (Di sabato 16 gennaio 2021)l’anno scorso aveva accumulato 6difino a raggiungere il traguardo dellaer più popolare del mondo. Ecco la classifica deier più famosi.è la prima influencer che in un anno di pubblicazioni suha raggiunto 100di. La ragazza ha solo 16 anni ed

palletsrosie : RT @charlipoet: me charli d’amelio - boobarret : RT @charlipoet: me charli d’amelio - filtercharli : @Inuyasha_sfg charli d'amelio - annvhaz : che succede con charli d'amelio perché nei commenti dicono che non può ignorare quello che ha fatro?? - I4NNDIOR : RT @charlipoet: me charli d’amelio -

Ultime Notizie dalla rete : Charli D’Amelio TikTok, che fine ha fatto l’accordo con Oracle e Walmart? Corriere della Sera