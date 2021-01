Cgia “solo 29 mld di ristori contro 423 mld di mancati incassi”

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 gennaio 2021) MESTRE (VENEZIA) (ITALPRESS) – “Sebbene in termini assoluti la somma sia certamente importante, i 29 miliardi di euro di aiuti diretti erogati fino ad ora dal Governo alle attività economiche coinvolte dalla crisi pandemica sono stati del tutto insufficienti a lenire le difficoltà subite dagli imprenditori. Se, infatti, rapportiamo questi 29 miliardi alla stima riferita alle perdite di fatturato registrata l'anno scorso dalle imprese italiane, importo che sfiora i 423 miliardi di euro, il tasso di copertura è stato pari a poco meno del 7 per cento circa: un'incidenza risibile. E in attesa dei nuoviprevisti nei prossimi giorni, l'arrabbiatura e il malessere tra gli operatori economici sono sempre più diffusi, in particolar modo tra coloro che conducono attività di piccola dimensione”. A dirlo è l'Ufficio studi della.Gli artigiani mestrini ...