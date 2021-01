C'è posta per te, la signora Sarina perde la dentiera mentre parla. Maria De Filippi reagisce così (Di domenica 17 gennaio 2021) l'ospite perde la dentiera mentre parla. reagisce così. Stasera, in onda su Canale 5, il programma condotto da Maria De Filippi. Tra le storie, quella del signor Stefano alla ricerca di una vecchia ... Leggi su leggo (Di domenica 17 gennaio 2021) l'ospitela. Stasera, in onda su Canale 5, il programma condotto daDe. Tra le storie, quella del signor Stefano alla ricerca di una vecchia ...

borghi_claudio : Quando vai a fare la coda alla posta e la vecchietta davanti a te scambia lo sportello per un confessionale ?? - La7tv : #lariachetira @MassimGiannini (Direttore de La Stampa): 'Sulla sanità siamo passati dai 9 miliardi iniziali a molti… - chetempochefa : “Debbo consegnare questa busta a Fabio Fazio” Rivediamo l’imperdibile consegna del postino @ninofrassicaoff, vest… - sarascalise : #CePostaPerTe beh maria ha fatto bene a far partecipare salvo a c'è posta per te <3 - salsaudade : chissà quanti km dividono me e questo salvo a c'è posta per te...pensando... -