C'è Posta per Te, gli ospiti della puntata in onda sabato 16 gennaio 2021 su Canale 5

C'è Posta per Te, ecco chi sono gli ospiti della puntata di sabato 16 gennaio 2021: Irama e Giulia Michelini con Marco Bocci. sabato 16 gennaio 2021 su Canale 5 continua l'appuntamento settimanale con il people show di Maria De Filippi, C'è Posta per te. Il programma è una delle colonne portanti del sabato sera di Canale 5, e di tutta Mediaset, riuscendo a totalizzare ascolti difficilmente realizzabili da altri programmi Mediaset (oltre Tu si Que Vales). Il secondo appuntamento con la nuova stagione è previsto intorno alle 21:25 su Canale 5, con Maria De Filippi, alla conduzione.

trash_italiano : Sto aspettando solo qualche rissa a C’è Posta. - trash_italiano : 9 Gennaio 2021: inizia C'è Posta Per Te - TsAngelita : ?????????????? Buongiorno a tutte ?????? Io ero in attesa di 'C'è Posta per te' per vedere Can invece salta anche questa se… - angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: #Cepostaperte, sono tre gli ospiti della seconda puntata di sabato #16gennaio: ecco i loro nomi - tommaso932 : RT @andreabell96: Oggi è sabato Quindi stasera 'C'è posta per te' ?? Buongiorno Gente ???? #BuongiornoATutti -

