C'È POSTA PER TE 2021/ Diretta e storie 16 gennaio: rottura tra due fidanzati e... (Di sabato 16 gennaio 2021) C'è POSTA per te 2021: Diretta e storie seconda puntata 16 gennaio. Irama, Giulia Michelini e Marco Bocci ospiti di Maria De Filippi. Leggi su ilsussidiario (Di sabato 16 gennaio 2021) C'èper teseconda puntata 16. Irama, Giulia Michelini e Marco Bocci ospiti di Maria De Filippi.

borghi_claudio : Quando vai a fare la coda alla posta e la vecchietta davanti a te scambia lo sportello per un confessionale ?? - La7tv : #lariachetira @MassimGiannini (Direttore de La Stampa): 'Sulla sanità siamo passati dai 9 miliardi iniziali a molti… - chetempochefa : “Debbo consegnare questa busta a Fabio Fazio” Rivediamo l’imperdibile consegna del postino @ninofrassicaoff, vest… - velvhes : aspetto c’è posta per te bevendo camomilla - suncheolie : @hanniegron HELPPP ti capisco, ci sono passata ma se hai bisogno ci sono per qualunque cosa?? io ho sempre ansia qua… -