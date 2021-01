"Ce li abbiamo sempre tra le palle". Tre nomi, la bordata della Maglie: se questo è un governo (Di sabato 16 gennaio 2021) Un tuffo nel passato, ritorna di prepotenza quella Prima Repubblica che non se ne è mai andata. Ritorna addirittura al tempo del M5s, i grillini che le scatole di tonno che avrebbero dovuto aprire se le stanno ingoiando. Latta compresa. Si parla delle ferventi trattative in corso per tenere in piedi il governicchio orfano di Italia Viva e Matteo Renzi. Come è arcinoto, Giuseppe Conte briga con i soliti noti: centristi, transfughi, poltronari assortiti. Tra i vari nomi si fanno quelli di Lorenzo Cesa, Paola Binetti (ora forse fuori dai giochi dopo la frenata dell'Udc, che ha assicurato "fedeltà al centrodestra) e Clemente Mastella. Ed è proprio contro questo tris da Prima Repubblica che si scaglia Maria Giovanna Maglie. Lo fa su Twitter. Con sintesi. E ferocia. Di seguito, il cinguettio: "Cesa... la Binetti... Mastella... ci siamo fatti ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Un tuffo nel passato, ritorna di prepotenza quella Prima Repubblica che non se ne è mai andata. Ritorna addirittura al tempo del M5s, i grillini che le scatole di tonno che avrebbero dovuto aprire se le stanno ingoiando. Latta compresa. Si parla delle ferventi trattative in corso per tenere in piedi il governicchio orfano di Italia Viva e Matteo Renzi. Come è arcinoto, Giuseppe Conte briga con i soliti noti: centristi, transfughi, poltronari assortiti. Tra i varisi fanno quelli di Lorenzo Cesa, Paola Binetti (ora forse fuori dai giochi dopo la frenata dell'Udc, che ha assicurato "fedeltà al centrodestra) e Clemente Mastella. Ed è proprio controtris da Prima Repubblica che si scaglia Maria Giovanna. Lo fa su Twitter. Con sintesi. E ferocia. Di seguito, il cinguettio: "Cesa... la Binetti... Mastella... ci siamo fatti ...

StefanoGuerrera : possiamo dire che non abbiamo mai riconosciuto a Fiorella Mannoia il suo vero valore e talento? Sempre composta, se… - Radio3tweet : Abbiamo l'impressione che ci sia sempre stata, e probabilmente non sappiamo più immaginarci senza: in attesa di asc… - sandrogozi : ???? Interessantissimo dibattito con Prof. Pasquino, @angela__mauro e Cantiere Europa @ItaliaViva. Un divorzio è sem… - inadeepdarkness : ma poi già di ult1m0 ne abbiamo abbastanza, direi che la copia non ce la meritiamo dai, come fa ad essere secondo.… - GiuliaK82 : @RoccoRavildi1 Finché ci sono le Mamme noi resteremo sempre bambini, indipendentemente dall’età che abbiamo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : abbiamo sempre Emma e Alessandra Amoroso: «Ci abbiamo sempre creduto fino in fondo» Vanity Fair Italia Juve Stabia al Menti con la Ternana «Loro mai vinti, ma dci batteremo»

Arriva la capolista, e nel giorno dopo il ribaltone che ha portato all’addio del diesse Filippo Ghinassi, e che apre ufficialmente l’era Pavone, la Juve Stabia torna al Menti contro ...

Sassari – Pesaro, Pozzecco: “Siamo in crescita e vedo miglioramenti in difesa”

A presentare la sfida coach Gianmarco Pozzecco, che ha aperto la conferenza con una premessa: “Prima di tutto voglio dedicare un pensiero alla famiglia del nostro abbonato storico, il signor Francesco ...

