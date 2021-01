Catania, Tacopina: “Ringrazio i tifosi per l’entusiasmo ed è per loro che ho voluto prendere il club” (Di sabato 16 gennaio 2021) Prime dichiarazioni del nuovo proprietario del Catania Joe Tacopina rilasciate a Torre del Grifo dopo la firma del preliminare. "Sono molto felice in questo momento per aver potuto coronare il mio sogno. Ringrazio i tifosi per l'entusiasmo ed è anche per loro che ho voluto prendere il club. Una esperienza fantastica che non ho vissuto in precedenza a Roma, Bologna e Venezia lungo il mio percorso calcistico. Non ho mai trovato un sindaco come questo di Catania Salvo Pogliese così disponibile e che ha dato un supporto così importante all'operazione. Ringrazio anche i protagonisti della Sigi da Nicolosi a Ferrau’. Il vero impegno deve ancora venire. Il mercato lo faremo insieme a Maurizio Pellegrino nostro direttore ... Leggi su itasportpress (Di sabato 16 gennaio 2021) Prime dichiarazioni del nuovo proprietario delJoerilasciate a Torre del Grifo dopo la firma del preliminare. "Sono molto felice in questo momento per aver potuto coronare il mio sogno.per l'entusiasmo ed è anche perche hoil. Una esperienza fantastica che non ho vissuto in precedenza a Roma, Bologna e Venezia lungo il mio percorso calcistico. Non ho mai trovato un sindaco come questo diSalvo Pogliese così disponibile e che ha dato un supporto così importante all'operazione.anche i protagonisti della Sigi da Nicolosi a Ferrau’. Il vero impegno deve ancora venire. Il mercato lo faremo insieme a Maurizio Pellegrino nostro direttore ...

_CalcioItaliano : RT @DiMarzio: #Tacopina - #Catania, firmato il contratto preliminare per l'acquisizione del 100% delle quote azionarie del club: il comunic… - Calcio_Bros : RT @DiMarzio: #Tacopina - #Catania, firmato il contratto preliminare per l'acquisizione del 100% delle quote azionarie del club: il comunic… - DiMarzio : #Tacopina - #Catania, firmato il contratto preliminare per l'acquisizione del 100% delle quote azionarie del club:… - ItaSportPress : Catania, Tacopina: 'Ringrazio i tifosi per l'entusiasmo ed è per loro che ho voluto prendere il club' -… - qui_si : Ufficiale Tacopina ha firmato il contratto preliminare, accordo per l’acquisizione del 100% del Catania: ??… -