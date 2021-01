Catania, Tacopina firma il contratto preliminare: acquisizione vicina (Di domenica 17 gennaio 2021) Joe Tacopina è ormai ad un passo dall’acquisto del Catania: firmato il contratto preliminare per l’acquisizione della società Joe Tacopina sarà presto il proprietario del Catania. Come riportato dall’ANSA è stato frimato il contratto preliminare che precede all’acquisto della società siciliana. «Secondo clausola, darà luogo al conseguente closing una volta soddisfatta la condizione di intervenuta definizione dell’esposizione debitoria nei riguardi dei creditori istituzionali del club», queste le parole del Catania riportate dalla nota agenzia di stampa sulla situazione societaria. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Joeè ormai ad un passo dall’acquisto delto ilper l’della società Joesarà presto il proprietario del. Come riportato dall’ANSA è stato frimato ilche precede all’acquisto della società siciliana. «Secondo clausola, darà luogo al conseguente closing una volta soddisfatta la condizione di intervenuta definizione dell’esposizione debitoria nei riguardi dei creditori istituzionali del club», queste le parole delriportate dalla nota agenzia di stampa sulla situazione societaria. Leggi su Calcionews24.com

