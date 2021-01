Caso Suarez, coinvolto anche l’ex segretario della Juventus (Di sabato 16 gennaio 2021) Caso Suarez, anche l’ex segretario della Juventus è indagato Il Caso Suarez regala un altro copo di scena. Secondo quanto riportato da Repubblica, anche l’ex … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 16 gennaio 2021)è indagato Ilregala un altro copo di scena. Secondo quanto riportato da Repubblica,… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

pisto_gol : De Micheli: «La Juve vuole Suarez, si può accelerare?» | Calcio e Finanza - ZZiliani : Egr. Presidente ?@gagravina? #Gravina, sappiamo che è impegnato nella campagna di rielezione in FJGC. Ma se le avan… - fattoquotidiano : CASO SUAREZ Le telefonate tra la ministra De Micheli e Paratici [Leggi] - jax9386 : RT @ParticipioPart: Caso #Suarez : le 9 telefonate e i 7 messaggi per spingere sulla cittadinanza Oltre la morale. Oltre la dignità. Oltre… - Ilarioforjuve : .......e la farsa continua..... Juve, un altro dirigente (ora ex) interrogato per il caso Suarez -