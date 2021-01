Cara, chi è la cantante che ha fatto tornare Fedez nella musica (Di sabato 16 gennaio 2021) Cara, chi è la giovane cantante di “Le Feste di Pablo” rivista da Fedez. Si sono incontrati in uno studio di registrazione Foto InstagramFedez torna a fare musica. Il marito di Chiara Ferragni riprende gli strumenti ma lo fa con una canzone non sua. Ha infatti rivisitato Le Feste di Pablo di Cara. Ma chi è questa giovane cantante? Lombarda di Crema ha soli vent’anni e con la sua canzone rivisitata di Fedez in versione remix le si stanno aprendo buone prospettive. Cara si chiama Anna Cacopardo e ha studiato all’Istituto Folcioni di Crema canto e pianoforte. Il suo underground musicale è il pop internazionale come Michael Jackson, Twenty One Pilots, Jessie Reyez ma anche i più grandi cantautori italiani ... Leggi su ck12 (Di sabato 16 gennaio 2021), chi è la giovanedi “Le Feste di Pablo” rivista da. Si sono incontrati in uno studio di registrazione Foto Instagramtorna a fare. Il marito di Chiara Ferragni riprende gli strumenti ma lo fa con una canzone non sua. Ha infatti rivisitato Le Feste di Pablo di. Ma chi è questa giovane? Lombarda di Crema ha soli vent’anni e con la sua canzone rivisitata diin versione remix le si stanno aprendo buone prospettive.si chiama Anna Cacopardo e ha studiato all’Istituto Folcioni di Crema canto e pianoforte. Il suo undergroundle è il pop internazionale come Michael Jackson, Twenty One Pilots, Jessie Reyez ma anche i più grandi cantautori italiani ...

zazoomblog : Cara chi è la cantante che ha fatto tornare Fedez nella musica - #cantante #fatto #tornare #Fedez - AlbertoPoloni5 : @ci_tiziana “Era E.Dantes,era mio padre e mia madre,mio fratello era un mio amico era lei ero io era tutti noi” Car… - fendente1 : RT @brunamar14: @Fiordaliso_ Grazie di cuore Marina...cerca di dare visibilita' a questo orrore, non se ne puo piu, e' un dolore profondo c… - brunamar14 : RT @brunamar14: @Fiordaliso_ Grazie di cuore Marina...cerca di dare visibilita' a questo orrore, non se ne puo piu, e' un dolore profondo c… - brunamar14 : @Fiordaliso_ Grazie di cuore Marina...cerca di dare visibilita' a questo orrore, non se ne puo piu, e' un dolore pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Cara chi Sassari mia cara, la vivibilità non è fatta di qualche eccellenza La Nuova Sardegna Cari adulti, cari politici, cari dirigenti, siete sicuri di quello che volete fare con la scuola?

Da diciottenne all’ultimo anno delle superiori mai avrei pensato di voler scrivere a un giornale. Leggendo di un ricorso al Tar presentato da 21 genitori, ...

Ziliani punge i quotidiani: "Chi pubblicherà una riga sullo scandalo dei tamponi Juve?"

Pronti, via!#juventusdinuovo. (retwitta se sei d'accordo) — Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 15, 2021 Pronti, via!'. Cari direttori di @Gazzetta_it @CorSport e @tuttosport, ci piacerebbe vedere un tr ...

Da diciottenne all’ultimo anno delle superiori mai avrei pensato di voler scrivere a un giornale. Leggendo di un ricorso al Tar presentato da 21 genitori, ...Pronti, via!#juventusdinuovo. (retwitta se sei d'accordo) — Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 15, 2021 Pronti, via!'. Cari direttori di @Gazzetta_it @CorSport e @tuttosport, ci piacerebbe vedere un tr ...