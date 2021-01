Campania zona gialla, De Luca firma l'ordinanza: refezione scolastica sospesa solo nelle primarie (Di domenica 17 gennaio 2021) Il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha firmato l'ordinanza, annunciata già ieri, che prevede da lunedì 18 la riapertura delle sole terze elementari, oltre alla prosecuzione... Leggi su ilmattino (Di domenica 17 gennaio 2021) Il presidente della Regione Vincenzo Dehato l', annunciata già ieri, che prevede da lunedì 18 la riapertura delle sole terze elementari, oltre alla prosecuzione...

