Callejon sul ritorno a Napoli: “Sette anni meravigliosi, è casa mia” (Di domenica 17 gennaio 2021) L’attaccante della Fiorentina, José Maria Callejon, domani torna a Napoli, dopo aver vestito la maglia azzurra per Sette anni. Lo spagnolo ha parlato così della partita “speciale” di domani, intervistato nelle Instagram Stories del club viola: “A Napoli ho vissuto Sette anni meravigliosi, la verità è che è casa mia e la gente è fantastica così come i compagni a cui voglio molto bene. Sarà un’esperienza un po’ strana, ma sono contento di tornare allo stadio, che non è più “San Paolo” ma “Maradona”. Troverò i miei ex compagni, i quali capiranno che adesso sto qua e difendo questi colori. Speriemo di fare un bella partita”. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 gennaio 2021) L’attaccante della Fiorentina, José Maria, domani torna a, dopo aver vestito la maglia azzurra per. Lo spagnolo ha parlato così della partita “speciale” di domani, intervistato nelle Instagram Stories del club viola: “Aho vissuto, la verità è che èmia e la gente è fantastica così come i compagni a cui voglio molto bene. Sarà un’esperienza un po’ strana, ma sono contento di tornare allo stadio, che non è più “San Paolo” ma “Maradona”. Troverò i miei ex compagni, i quali capiranno che adesso sto qua e difendo questi colori. Speriemo di fare un bella partita”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

luigi461970 : RT @napolimagazine: Sul canale Instagram di @acffiorentina il bellissimo messaggio di #Callejon per i tifosi del Napoli #NapoliFiorentina h… - CaricaturandoM : RT @napolimagazine: Sul canale Instagram di @acffiorentina il bellissimo messaggio di #Callejon per i tifosi del Napoli #NapoliFiorentina h… - Davide1926___ : RT @napolimagazine: Sul canale Instagram di @acffiorentina il bellissimo messaggio di #Callejon per i tifosi del Napoli #NapoliFiorentina h… - franxmonaco : RT @napolimagazine: Sul canale Instagram di @acffiorentina il bellissimo messaggio di #Callejon per i tifosi del Napoli #NapoliFiorentina h… - Castrese7 : RT @napolimagazine: Sul canale Instagram di @acffiorentina il bellissimo messaggio di #Callejon per i tifosi del Napoli #NapoliFiorentina h… -