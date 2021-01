Calenda, tweet al veleno contro Mastella: un costruttore del nulla, con lui nessun baratto politico (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Comunque anche io ho avuto l’onore di una telefonata del simpatico Clemente”. Carlo Calenda, leader di Azione, pochi minuti fa ha spedito una pillola di veleno via Twitter al sindaco di Benevento Clemente Mastella, impegnato nella ricerca dei responsabili necessari alla salvezza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Una roba tipo ‘tu appoggi Conte e il Pd appoggia te a Roma’”, ha svelato Calenda in riferimento alla chiamata dell’ex guardasigilli: “Scarsa capacità di valutare il carattere degli uomini. O quanto meno il mio. Costruttori del nulla”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Comunque anche io ho avuto l’onore di una telefonata del simpatico Clemente”. Carlo, leader di Azione, pochi minuti fa ha spedito una pillola divia Twitter al sindaco di Benevento Clemente, impegnato nella ricerca dei responsabili necessari alla salvezza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Una roba tipo ‘tu appoggi Conte e il Pd appoggia te a Roma’”, ha svelatoin riferimento alla chiamata dell’ex guardasigilli: “Scarsa capacità di valutare il carattere degli uomini. O quanto meno il mio. Costruttori del”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

