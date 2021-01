Calenda: “Mastella mi ha offerto l’ok del Pd a Roma per salvare Conte”. La replica: “Sei squallido” (Di sabato 16 gennaio 2021) Polemica tra il leader di Azione Carlo Calenda e il sindaco di Benevento Clemente Mastella, considerato il “regista” dell’operazione responsabili per salvare il Governo di Giuseppe Conte. Calenda, in mattinata, ha pubblicato un post sui social che recitava: “Comunque anche io ho avuto l’onore di una telefonata del simpatico Clemente. Una roba tipo tu appoggi Conte e il Pd appoggia te a Roma. Scarsa capacità di valutare il carattere degli uomini. O quanto meno il mio. #costruttori del nulla”. Un tweet, insomma, che ironizzava sulle “trame” di Mastella per garantire una sopravvivenza politica all’esecutivo dopo lo strappo di Renzi, dando conto di come il sindaco di Benevento avesse provato un “approccio” politico anche col leader di Azione, offrendogli ... Leggi su tpi (Di sabato 16 gennaio 2021) Polemica tra il leader di Azione Carloe il sindaco di Benevento Clemente, considerato il “regista” dell’operazione responsabili peril Governo di Giuseppe, in mattinata, ha pubblicato un post sui social che recitava: “Comunque anche io ho avuto l’onore di una telefonata del simpatico Clemente. Una roba tipo tu appoggie il Pd appoggia te a. Scarsa capacità di valutare il carattere degli uomini. O quanto meno il mio. #costruttori del nulla”. Un tweet, insomma, che ironizzava sulle “trame” diper garantire una sopravvivenza politica all’esecutivo dopo lo strappo di Renzi, dando conto di come il sindaco di Benevento avesse provato un “approccio” politico anche col leader di Azione, offrendogli ...

