Calenda: "Mastella mi ha cercato: 'Tu appoggi Conte e il Pd è con te a Roma'". Il sindaco: "Squallido, del Campidoglio hai parlato tu" (Di sabato 16 gennaio 2021) Qualunque cosa si pensi del ritorno di Clemente Mastella sulla scena politica nazionale una cosa è certa: annoiarsi è difficile. L'ultimo capitolo della vicenda della ricerca dei responsabili per mantenere in piedi il governo Conte 2 riguarda Carlo Calenda che su Twitter racconta questo: "Comunque anche io ho avuto l'onore di una telefonata del simpatico Clemente. Una roba tipo tu appoggi Conte e il Pd appoggia te a Roma. Scarsa capacità di valutare il carattere degli uomini. O quanto meno il mio. #costruttori del nulla". In un altro tweet il leader di Azione spiega: "Ho riflettuto un giorno sul rendere pubblica una telefonata privata. E tuttavia considero questa offerta un insulto personale e un dato politico rilevante per capire il quadro di degrado in cui versiamo. Ps. non ho motivo ...

